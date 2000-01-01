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Иран пригрозил Европе `решительным ответом` | Фото:14.01 23:34   MIGnews.com

Иран пригрозил Европе "решительным ответом"

Министерство иностранных дел Ирана пригрозило странам Евросоюза "серьезным и решительным ответом", если будут введены санкции из-за нарушения условий ядерной сделки.

Тем не менее, официальный представитель МИД Аббас Мусави объявил о готовности Тегерана "полностью ответить на любую добрую волю и конструктивные усилия", которые сохранят соглашение.

"Иран, как и ранее, полностью готов пойти навстречу конструктивным и благонамеренным усилиям, направленным на сохранение этого важного международного соглашения", – сказал Мусави.

По его словам, механизм урегулирования споров "был запущен Ираном больше года назад", потому "на практике ничего нового не произошло" после заявления Франции, Великобритании и Германии.


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