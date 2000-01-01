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Бывший главный раввин Путину: проявите милосердие к Иссахар | Фото:14.01 17:11   MIGnews.com

Бывший главный раввин Путину: проявите милосердие к Иссахар

Главный сефардский раввин Иерусалима, бывший главный сефардский раввин Израиля Шломо Амар направил письмо президенту России Владимиру Путину с призывом помиловать Нааму Иссахар, заключенную в тюрьму на 7,5 лет.

Об этом сообщает издание "Аруц Шева".

"Достопочтенному и благородному человеку, президенту великой страны России Владимиру Путину желаю долгих лет жизни и благословения, которое да будет с Вами всегда. Я обращаюсь к г-ну президенту по поводу Наамы Иссахар, которая находится в российской тюрьме по решению тамошнего суда. Я вижу великие страдания и глубокую печаль ее родителей и семьи. Правда в том, что ее заключение вызывает боль и скорбь не только у них, но и у всего народа Израиля", – написал раввин Путину.

По его словам, семья ожидает от главы Кремля помиловали молодой израильтянки. В связи с этим, Амар попросил российского лидера помиловать девушку.

"Пожалуйста, мой дорогой г-н, с высоты вашего международного авторитета и почетного места, проявите милосердие к Нааме Иссахар и ее семье, и положите конец их горю и страданиям", – добавил раввин.


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