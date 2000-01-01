13.12 20:03 MIGnews.com

Хасан Насралла снова угрожает Израилю

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Лидер террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла снова высказал угрозы в сторону Израиля. Он заявил, что если Израиль "совершит ошибку", "мы уничтожим Тель-Авив из Ливана".Комментарии лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы прозвучали в речи перед высокопоставленными командирами и сторонниками в Ливане в пятницу, 13 декабря, в которой он еще больше угрожал Израилю, сообщают сайты Ynet и Walla.Насралла также сказал, что Иран имеет право отвечать на нападения, отметив, что "если кто-то ударит по Ирану, он ответит сам". Лидер террористов также обсудил политический кризис в Ливане, заявив, что протесты усилились после отставки бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири в октябре 2019 года.