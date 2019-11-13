13.11 10:48 MIGnews.com

Нетаниягу: если террористы не прекратят атаки, будут битыми

רה"מ נתניהו בישיבת הממשלה: "אנחנו ממשיכים להכות בג'יהאד. אם הם חושבים שהירי הזה יפגע בנחישות שלנו, הם טועים. הם יכולים להפסיק את התקיפות או להמשיך לספוג"@shemeshmicha pic.twitter.com/PXGGNmpCZ7 — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2019

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что Израиль будет отвечать на ракетные удары "Исламского джихада" до тех пор, пока террористы не прекратят обстрелы.Об этом он заявил в среду, 13 ноября."Мы продолжаем наносить удар по джихаду. Если они думают, что стрельба подорвет нашу решимость, они ошибаются. Они могут прекратить атаки или, в противном случае, продолжат быть битыми", – отметил Нетаниягу.Премьер-министр еще раз подчеркнул, что Израиль не ищет эскалации, но ответит на любое нападение.