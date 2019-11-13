Нетаниягу: если террористы не прекратят атаки, будут битыми
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что Израиль будет отвечать на ракетные удары "Исламского джихада" до тех пор, пока террористы не прекратят обстрелы.
Об этом он заявил в среду, 13 ноября.
"Мы продолжаем наносить удар по джихаду. Если они думают, что стрельба подорвет нашу решимость, они ошибаются. Они могут прекратить атаки или, в противном случае, продолжат быть битыми", – отметил Нетаниягу.
Премьер-министр еще раз подчеркнул, что Израиль не ищет эскалации, но ответит на любое нападение.