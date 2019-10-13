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Хаменеи собрался `показать` всему миру и отдал приказ | Фото:13.10 20:45   MIGnews.com

Хаменеи собрался "показать" всему миру и отдал приказ

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал Корпусу стражей исламской революции (КСИР) создать "современное и новейшее оружие" из-за растущей напряженности в отношениях с США и арабскими странами, с целью - чтобы мир заметил.

Такое заявление он сделал 13 октября, выступая на церемонии для гвардейских курсантов в Тегеране, передает The Times of Israel.

"Мы были зависимы, отсталыми и неизвестными с точки зрения военной техники. Но теперь военная техника КСИР должна быть современной и новейшей. Вы должны изобрести и изготовить его сами", – призвал Хаменеи.


Он обвинил американцев в "жестоком, агрессивном и враждебном поведении", заявив, что именно это якобы "увеличило величие КСИР".

"Враги Божьи проявляют враждебность к Божьим служителям, и эта враждебность делает Божьих служителей более уважаемыми и достойными уважения", – резюмировал Хаменеи.

Напряженность в регионе возросла на фоне краха ядерной сделки Ирана с мировыми государствами после одностороннего выхода США из соглашения.

В последние месяцы эскалация набирает обороты после серии необъяснимых нападений на нефтяные танкеры в районе важного морского пути в Персидском заливе, а также нападений беспилотников на саудовские нефтяные объекты.

Что примечательно, несколько дней назад Хаменеи объявил, что Тегеран не стремится создавать ядерное оружие, потому что это харам (запрещено в исламе).




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