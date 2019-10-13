Хаменеи собрался "показать" всему миру и отдал приказ
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал Корпусу стражей исламской революции (КСИР) создать "современное и новейшее оружие" из-за растущей напряженности в отношениях с США и арабскими странами, с целью - чтобы мир заметил.
Такое заявление он сделал 13 октября, выступая на церемонии для гвардейских курсантов в Тегеране, передает The Times of Israel.
"Мы были зависимы, отсталыми и неизвестными с точки зрения военной техники. Но теперь военная техника КСИР должна быть современной и новейшей. Вы должны изобрести и изготовить его сами", – призвал Хаменеи.
Pakistani Prime Minister Imran Khan arrives in Tehran as a part of his initiative to promote peace and security in the region. Iranian Foreign Minister Javad Zarif received Prime Minister Khan at the airport. Khan will call on President Rouhani & Supreme Leader Khamenei, PMO pic.twitter.com/oCeHsBI87C
В последние месяцы эскалация набирает обороты после серии необъяснимых нападений на нефтяные танкеры в районе важного морского пути в Персидском заливе, а также нападений беспилотников на саудовские нефтяные объекты.
Что примечательно, несколько дней назад Хаменеи объявил, что Тегеран не стремится создавать ядерное оружие, потому что это харам (запрещено в исламе).