13.09 07:19 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Сергеем Шойгу

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Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу заявил по завершении встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу:«Я провел важную встречу с министром обороны России Шойгу, и иду на не менее важную встречу с президентом Владимиром Путиным.Главный вопрос - это безопасность и сохранение свободы действий ЦАХАЛа и ВВС Израиля в свете попыток Ирана создать враждебный нам военный плацдарм в регионе. Мы постоянно ведем работу, и важно избегать ненужных инцидентов. Мы обсуждаем эти вопросы на подобных встречах и, конечно, в ходе телефонных разговоров между ними.Кроме того, должен заметить, что между Израилем и русскоязычными странами существует особая связь благодаря более миллиону репатриантов из бывшего СССР, живущих в нашей стране, их вклад в ее развитие огромен. И я хочу, чтобы вы знали, что их вклад велик и в создание этой связи, настолько важной для безопасности Израиля».