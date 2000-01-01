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Нетаниягу встретился с Сергеем Шойгу 13.09 07:19   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с Сергеем Шойгу

Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу заявил по завершении встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу:

«Я провел важную встречу с министром обороны России Шойгу, и иду на не менее важную встречу с президентом Владимиром Путиным.

Главный вопрос - это безопасность и сохранение свободы действий ЦАХАЛа и ВВС Израиля в свете попыток Ирана создать враждебный нам военный плацдарм в регионе. Мы постоянно ведем работу, и важно избегать ненужных инцидентов. Мы обсуждаем эти вопросы на подобных встречах и, конечно, в ходе телефонных разговоров между ними.

Кроме того, должен заметить, что между Израилем и русскоязычными странами существует особая связь благодаря более миллиону репатриантов из бывшего СССР, живущих в нашей стране, их вклад в ее развитие огромен. И я хочу, чтобы вы знали, что их вклад велик и в создание этой связи, настолько важной для безопасности Израиля».


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