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Европа призвала Иран вспомнить об обязательствах | Фото:13.09 19:02   MIGnews.com

Европа призвала Иран вспомнить об обязательствах

Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и верховный представитель Евросоюза призывали Иран вернуться к исполнению обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства, передает The Jerusalem Post.

"Франция, Германия, Великобритания и верховный представитель ЕС выражают свою глубокую обеспокоенность в связи с недавними заявлениями и действиями Ирана, противоречащими его обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", – сказано в заявлении.

По данным МИД Франции, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило установку усовершенствованных центрифуг в Натанзе.

"Мы убеждены, что последние события подчеркивают необходимость дипломатических усилий по деэскалации и возобновлению диалога, который мы полностью поддерживаем. Мы продолжаем поддерживать СВПД и настоятельно призываем Иран свернуть свою деятельность, которая не соответствует его обязательствам в рамках СВПД, и воздерживаться от дальнейших действий", – уточнили в коммюнике.


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