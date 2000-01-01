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Встреча Нетаниягу и Путина: раскрыты детали переговоров | Фото:13.09 15:25   MIGnews.com

Встреча Нетаниягу и Путина: раскрыты детали переговоров

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин во время переговоров в Сочи обсудили договоренности о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем, а также американские санкции.

Детали встречи раскрыл журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают российские СМИ.

"Отдельно упоминалась нацеленность обеих сторон ускорить согласование договоренностей между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли. Израильское руководство оказывает содействие в том, чтобы эта собственность нормально функционировала, и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов РФ решались оперативно", – рассказал Лавров.

По его словам, Нетаниягу и Путин также говорили о подготовке заседания межправительственной комиссии двух стран, которое должно состояться до конца 2019 года.

"Говорили о подготовке очередного заседания межправительственной комиссии. В том числе обсудили вопросы, которые готовятся к рассмотрению на этом заседании", – пояснил Лавров, добавив, что эта тема связана с облегчением таможенных процедур для более быстрого прохождения товаров.

Глава российского МИД также рассказал, что контакты Путина и Нетаниягу – весьма доверительные и откровенные, а в ходе последних переговоров большое внимание уделялось двустороннему взаимодействию в торгово-экономической сфере.

"Мы, по-моему, мы нашли у наших израильских коллег понимание в вопросе санкций", – добавил Лавров.

Более того, стороны поговорили о ситуации в Сирии. А Путин пообещал в 2020 году посетить мероприятия в Израиле, посвященные памяти жертв Холокоста.


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