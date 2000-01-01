Встреча Нетаниягу и Путина: раскрыты детали переговоров
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин во время переговоров в Сочи обсудили договоренности о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем, а также американские санкции.
Детали встречи раскрыл журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают российские СМИ.
"Отдельно упоминалась нацеленность обеих сторон ускорить согласование договоренностей между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли. Израильское руководство оказывает содействие в том, чтобы эта собственность нормально функционировала, и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов РФ решались оперативно", – рассказал Лавров.
По его словам, Нетаниягу и Путин также говорили о подготовке заседания межправительственной комиссии двух стран, которое должно состояться до конца 2019 года.
"Говорили о подготовке очередного заседания межправительственной комиссии. В том числе обсудили вопросы, которые готовятся к рассмотрению на этом заседании", – пояснил Лавров, добавив, что эта тема связана с облегчением таможенных процедур для более быстрого прохождения товаров.
Глава российского МИД также рассказал, что контакты Путина и Нетаниягу – весьма доверительные и откровенные, а в ходе последних переговоров большое внимание уделялось двустороннему взаимодействию в торгово-экономической сфере.
"Мы, по-моему, мы нашли у наших израильских коллег понимание в вопросе санкций", – добавил Лавров.