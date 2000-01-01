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Путин посетит мероприятия,посвященные памяти жертв Холокоста 13.09 14:44   MIGnews.com

Путин посетит мероприятия,посвященные памяти жертв Холокоста

В начале 2020 года президент России Владимир Путин планирует посетить в Израиле мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста.

О своих планах Путин рассказал в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Сочи.

Также президент РФ во время встречи отметил, что взаимодействие Израиля с Россией в сфере безопасности крайне важно.

"Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества", – сказал Путин.


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