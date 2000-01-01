13.09 11:37 MIGnews.com

Путин и Нетаниягу поговорили о ситуации в Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Израиль обеспокоен угрозой своей безопасности. Страны пришли к общему решению относительно обеспечения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии."Была подчеркнута полная контрпродуктивность тех санкций, которые США и европейские страны ввели против законного правительства Сирии. Мы, по-моему, нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание", – отметил Лавров.