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Турция получила еще одну партию С-400 от России | Фото: MIGnews.com13.07 11:57   MIGnews.com

Турция получила еще одну партию С-400 от России

Утром, 13 июля, в Турции приземлился четвертый российский самолет с компонентами систем ПВО С-400.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Уточняется, что борт прибыл на турецкую авиабазу "Мюртед", расположенную недалеко от столицы Анкары. Ожидается, что в течение дня прибудет еще несколько самолетов с С-400.

Первые компоненты систем ПВО на трех самолетах были доставлены в Турцию накануне, 12 июля. По словам министра обороны страны Хулуси Акар, одновременно с поставками С-400 продолжается обучение военных, которым предстоит использовать эти системы.

В декабре 2017 года Турция заключила с Россией сделку о покупке систем ПВО на сумму около 2,5 миллиарда долларов, из которых 55 процентов покрывается российским кредитом.

Вашингтон месяцами пытался предотвратить договор между странами, утверждая, что российская С-400 угрожают безопасности американских истребителей F-35.


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