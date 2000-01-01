Турция получила еще одну партию С-400 от России

Утром, 13 июля, в Турции приземлился четвертый российский самолет с компонентами систем ПВО С-400.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
Уточняется, что борт прибыл на турецкую авиабазу "Мюртед", расположенную недалеко от столицы Анкары. Ожидается, что в течение дня прибудет еще несколько самолетов с С-400.
Первые компоненты систем ПВО на трех самолетах были доставлены в Турцию накануне, 12 июля. По словам министра обороны страны Хулуси Акар, одновременно с поставками С-400 продолжается обучение военных, которым предстоит использовать эти системы.
В декабре 2017 года Турция заключила с Россией сделку о покупке систем ПВО на сумму около 2,5 миллиарда долларов, из которых 55 процентов покрывается российским кредитом.
Вашингтон месяцами пытался предотвратить договор между странами, утверждая, что российская С-400 угрожают безопасности американских истребителей F-35.