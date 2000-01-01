Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Новый министр: `Кахоль Лаван` выбрала меньшее из двух зол | Фото:13.06 16:48   MIGnews.com

Новый министр: "Кахоль Лаван" выбрала меньшее из двух зол

Новый министр социального равенства Израиля Мейрав Коэн из партии "Кахоль Лаван" заявила, что ей "очень трудно" служить в правительстве при премьер-министре Биньямине Нетаниягу. Она добавила, что "мы не верим ни в него, ни ему".

Депутат добавила, что ее партия "не могла выйти из ситуации [с правительством единства] в хорошем свете", но она надеется, что "Кахоль Лаван" удалось выбрать "меньшее из двух зол".

"Это очень тяжело для меня. Мне очень тяжело", - сказала Коэн в интервью 12-му каналу. "Я не хотела этого - войти в правительство единства с человеком, которому не веришь и в которого не веришь, у которого есть три уголовных обвинения. Другой вариант - пойти на четвертые выборы подряд, во время сумасшедших экономических, социальных и медицинских проблем."

Коэн считает, что "оба варианта были ужасны", но она "искренне надеется, что мы выбрали меньшее из двух зол".

"Я не могу контролировать и не буду контролировать слова Биньямина Нетаниягу, Мири Регев, Амсалема и Оханы", - заключила она. "Но у нас есть право вето в этом правительстве. И мы воспользуемся этим правом вето, чтобы служить укрепленной стеной и защищать верховенство закона."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:49
Взрыв бензовоза в Китае: девять человек погибли
17:11
Хеврон: солдат ЦАХАЛа спас араба от избиения израильтянами
15:48
Атака на раввина в Лондоне: преступника задержали прохожие
15:12
В Яффо горели автомобили и здание муниципалитета
15:07
Бразилия обошла Британию по числу смертей от COVID-19
14:32
Израиль будет производить метанольное топливо с Нигерией
13:33
Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу
13:06
Массовые протесты в Ливане: жители жгут местные банки  
12:35
Израиль попросили вступиться за Хафтара
12:08
ЦАХАЛ задержал палестинского араба в Нахалин
11:42
Во Франции загорелась атомная подлодка: тушили 14 часов
11:11
COVID-19: установлен новый рекорд суточной заболеваемости
10:42
Коронавирус: в Израиле больше 80 зараженных за ночь
10:16
Семья застреленного аутиста требует показать видео инцидента
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  