13.06 16:48 MIGnews.com

Новый министр: "Кахоль Лаван" выбрала меньшее из двух зол

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Новый министр социального равенства Израиля Мейрав Коэн из партии "Кахоль Лаван" заявила, что ей "очень трудно" служить в правительстве при премьер-министре Биньямине Нетаниягу. Она добавила, что "мы не верим ни в него, ни ему".Депутат добавила, что ее партия "не могла выйти из ситуации [с правительством единства] в хорошем свете", но она надеется, что "Кахоль Лаван" удалось выбрать "меньшее из двух зол"."Это очень тяжело для меня. Мне очень тяжело", - сказала Коэн в интервью 12-му каналу. "Я не хотела этого - войти в правительство единства с человеком, которому не веришь и в которого не веришь, у которого есть три уголовных обвинения. Другой вариант - пойти на четвертые выборы подряд, во время сумасшедших экономических, социальных и медицинских проблем."Коэн считает, что "оба варианта были ужасны", но она "искренне надеется, что мы выбрали меньшее из двух зол"."Я не могу контролировать и не буду контролировать слова Биньямина Нетаниягу, Мири Регев, Амсалема и Оханы", - заключила она. "Но у нас есть право вето в этом правительстве. И мы воспользуемся этим правом вето, чтобы служить укрепленной стеной и защищать верховенство закона."