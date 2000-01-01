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Нетаниягу может закрыть офисы Al-Jazeera 13.06 09:05   MIGnews.com

Нетаниягу может закрыть офисы Al-Jazeera

Израильская газета Едиот Ахронот публикует информацию о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу “изучает возможности” закрытия представительства катарского телеканала Al-Jazeera в Израиле.

Обсуждение этой идеи началось вчера, 12 июня, и в нем участвуют представители канцелярии премьер-министра, МИДа и ШАБАК.

На прошлой неделе Al-Jazeera была запрещена в Саудовской Аравии и Иордании, ее офисы в этих арабских государствах закрыты.

Израиль и ранее рассматривал идею закрытия офисов Al-Jazeera - но отказался, из-за опасения нанести вред имиджу государства. На настоящий момент главной проблемой является тот факт, что в Al-Jazeera работают 34 израильских араба, и закрытие офиса может привести к легальным проблемам и возбуждению исков со стороны бывших сотрудников против государства.
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