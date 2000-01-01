14.06 03:28 MIGnews.com

Что предвещают рекламные щиты партии “Кулану”?

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На прошлой неделе в нескольких городах Израиля были размещены рекламные щиты партии “Кулану” с изображением лидера партии, министра финансов Моше Кахлона, и упоминанием инициированной им экономической программы поддержки среднего класса и работающих семей “Семья нетто”.Поскольку рекламная кампания не в предвыборный период для Израиля не характерна, появление “биллбордов” вызвало многочисленные спекуляции по поводу возможных внеочередных парламентских выборов. Партия “Кулану” вынуждена выступить с разъяснениями по поводу неожиданной рекламной кампании.Как известно, в мае Кнессетом было утверждено изменение системы льготных налоговых единиц (“некудот зикуй”) для родителей детей до шестилетнего возраста, уравнивающая количество “некудот зикуй” для мужчин и для женщин, а также повышающее их количество. Изменение будет действовать ретроактивно, начиная с января 2017 года.Бухгалтерии и налоговые службы не смогли перестроить систему налогообложения доходов наемных работников сразу после утверждения закона, поэтому выплаченные в июне зарплаты за май рассчитывались еще по прежним правилам. Однако июньская заработная плата родителей маленьких детей, выплачиваемая в июле, будет включать не только повышенные льготные налоговые единицы, но и ретроактивный возврат с января 2017 года.Именно с этим приятным денежным возвратом от государства в самое горячее для израильских родителей летнее время, когда каждый шекель на счету, и связано появление рекламных щитов программы “Семья нетто”. Благодаря программе в бюджет каждой семьи “нетто” вернутся сотни, и даже тысячи шекелей.Напомним, в рамках программы “Семья нетто” и мужчины, и женщины будут получать по 1,5 льготные налоговые единицы на ребенка от рождения до года и по 2,5 "некудот зикуй" на ребенка от года до достижения ребенком пяти лет в соответствующем налоговом году (в ряде случаев почти до шести лет). Каждая льготная налоговая единица увеличивает семейное "нетто" на 215 шекелей в месяц. С учетом ретроактивного возврата за прошедшие полгода, речь идет о весьма приятных суммах для каждой израильской семьи.Ранее была утверждена первая часть экономической программы Моше Кахлона "Семья нетто" - отмена пошлин на мобильные телефоны, одежду для младенцев и обувь. Третья часть программы - субсидирование групп продленного дня в детских садах и начальных классах, - начнет свое действие в новом учебном году, в сентябре 2017 года. И четвертая часть программы "Семья нетто" - увеличение так называемой "рабочей премии" ("маанак авода"), то есть, отрицательного подоходного налога, - поступит на счета работающих родителей, доходы которых не дотягивают до порога налогообложения, после подачи ими запроса в Налоговое управление о перечислении отрицательного налога на 2017 и 2018 годы. Программа "Семья нетто" возвращает в бюджет работающих семей тысячи шекелей в год.