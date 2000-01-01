13.06 20:54 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу решил завершить кризис с Новой Зеландией

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Несколько дней назад состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Новой Зеландии Билла Инглиша, ставший результатом дипломатических контактов, которыми руководил генеральный директор МИД Юваль Ротем и заместитель генерального директора по Азиатско-Тихоокеанскому региону Марк Софер.Результатом беседы стало письмо премьер-министра Новой Зеландии, направленное премьер-министру Нетаниягу, в котором сказано: "Первое и самое важное... Я сожалею об ущербе, причиненном израильско-новозеландским отношениям в результате представления на голосование Новой Зеландией резолюции №2334 в Совете Безопасности ООН.Мы будем рады возвращению посла Израиля в Веллингтон".Израиль решил вызвать посла в Иерусалим для консультаций после того, как Новая Зеландия, вместе с Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой представила на голосование Совета Безопасности ООН антиизраильскую резолюцию №2334.В свете телефонного разговора и письма премьер-министр Нетаниягу решил завершить кризис и поручил генеральному директору МИД Ювалю Ротему проинформировать власти Новой Зеландии о своем решении вернуть посла Израиля Ицхака Герберга в Веллингтон.На прошлой неделе, после встречи с президентом Сенегала на саммите ЭКОВАС в Либерии, премьер-министр Нетаниягу решил вернуть посла Израиля в Сенегал.