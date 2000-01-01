14.06 06:29 MIGnews.com

“Эскем гаг” в Беэр-Яакове: население города вырастет впятеро

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Министр финансов Моше Кахлон, глава Земельного управления Израиля Адиэль Шомрон и глава местного совета Беэр-Яакова Нисим Гозлан подписали во вторник, 13 июня, зонтичное соглашение (“эскем гаг”) о развитии города, в рамках которого будут построены 11.635 единиц жилья и полтора миллиона квадратных метров торговых и промышленных площадей. В результате реализации зонтичного соглашения в Беэр-Яакове будут жить 25 тысяч семей, а население города вырастет до 100 тысяч человек. Церемония подписания соглашения прошла в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу.В рамках соглашения, Земельное управление до 2017 года продаст участок номер 2 на 3200 единиц жилья: застроена будет территория, высвобождающаяся при переносе военной базы “Црифин”. В 2018 году будет продан участок номер 1, так же на территории нынешней базы “Црифин”, на нем будут построены еще 3700 единиц жилья. В том же 2018 году будет продан участок “Тламим” на 837 единиц жилья.Соглашение предусматривает также ясли на 42 группы, детские сады на 66 групп, начальные школы на 264 класса и 9 классов для детей с особенностями развития - “хинух меухад”.10% территорий будут выделены под проект городского обновления старых районов Герцль и РАМБАМ: речь идет о системе “карка машлима”, когда подрядчикам выделяют участки под застройку, чтобы компенсировать невыгодные ремонтные и строительные работы.В последние годы развитие Беэр-Яакова получило новый импульс: если в 1961 году численность населения города составляла всего 5300 человек, то в 2009 году, после открытия 431 шоссе, она выросла до 20 тысяч человек. Ожидается, что в результате реализации зонтичного соглашения численность населения города вырастет впятеро - до 100 тысяч человек.“Мы помогаем стране расти, - прокомментировал соглашение министр финансов Моше Кахлон. - Благодаря соглашениям, умножится население Офакима, Ашкелона, Бейт-Шемеша, и сегодня мы впятеро умножим Беэр-Яаков. Мы готовим Израиль к двадцатилетию масштабного строительства и развития инфраструктур. Мы будем строить и строить, пока не решим жилищный кризис в стране”.Министр строительства Йоав Галант, в свою очередь, назвал Беэр-Яаков “жемчужиной центра страны” и подчеркнул, что город имеет огромный потенциал к развитию и процветанию. “Подписанное сегодня соглашение содержит множество пунктов, призванных помочь израильтянам, желающим жить в центре страны, - заявил Галант. - Это результат работы жилищного штаба и министерства строительства в отношении снижения стоимости жилья. Я благодарю министра Кахлона за его активную борьбу с дороговизной жизни в Израиле, вылившуюся в проекты “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”) и “Семья нетто” (“Нетто мишпаха”).