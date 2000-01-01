14.06 09:17 MIGnews.com

Плоскова: "Чернобыльская трагедия не имела прецедентов"

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Во вторник, 16 июня, в Кнессете состоялось заседание комиссии по алие и абсорбции, посвященное 31 годовщине со дня крупнейшей техногенной катастрофы двадцатого века: аварии на Чернобыльской АЭС. 31 год назад в четвертом энергоблоке прогремели взрывы и произошел колоссальный выброс радиоактивных веществ. Радиационному заражению подверглись территории Украины, Беларуси, России и еще 14 европейских государств.Мужество, самоотверженность и героизм ликвидаторов аварии позволили избежать гораздо более страшных последствий. Многие из этих людей погибли, и все ликвидаторы аварии получили серьезные проблемы со здоровьем, которые год от года лишь усугубляются. Этим людям обязан весь мир, включая и Государство Израиль.В свое время депутат Юрий Штерн добился утверждения Кнессетом закона о помощи израильским ликвидаторам-чернобыльцам. На сегодняшний день они получают 5700 шекелей в год. Безусловно, этого недостаточно. Еще зимой депутат Кнессета Тали Плоскова (“Кулану”) подала законопроект об увеличении суммы помощи ликвидаторам аварии на ЧАЭС, однако юридический советник Кнессета запретил продвижение закона, аргументируя свое решение тем, что подобный вид помощи “не имеет прецедентов в мире”. И действительно, в странах, не затронутых последствиями аварии напрямую, отсутствует специализированная помощь для ликвидаторов Чернобыльской аварии.Однако Тали Плоскова настаивает на том, что решение юридического советника Кнессета должно быть изменено. “Сама Чернобыльская трагедия не имела прецедентов, - подчеркивает она. - Весь мир, включая Израиль, обязан этим людям. Я подала законопроект об увеличении помощи ликвидаторам на 2 тысячи шекелей. К сожалению, моя инициатива была отклонена. Я буду рада, если комиссия по алие и абсорбции поддержит мой законопроект, и мы вместе сможем улучшить положение людей, ценой своего здоровья ликвидировавших последствия одной из самых страшных аварий 20 века”.