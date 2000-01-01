13.06 16:26 MIGnews.com

Не совсем бесплатное израильское образование

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Родители школьников и детсадовцев ежегодно выплачивают 4,3 миллиарда шекелей, финансируя «бесплатное» образование. К такому выводу приводит исследование, проведенное Центром информации и исследований Кнессета по просьбе депутата Якова Марги (ШАС).В прошлом министерство просвещения пришло к выводу, что большинство сумм взимаются с родителей незаконно, причем вместе с взрослением ребенка растут и выплаты. На сегодняшний день, согласно закону об обязательном образовании, единственной обязательной выплатой в школах и детских садах является страхование на случай несчастных случаев, в размере 50 шекелей в год. Но, наряду с этим, министерство просвещения позволяет школам взимать с родителей добровольные выплаты на организацию празднования конца учебного года, на оплату программы аренды книг и на поездки. В детских садах размер добровольных выплат достигает 266 шекелей, в начальной школе 917 шекелей, в средней школе почти 1.200 шекелей, и почти 1.400 шекелей в старшей школе. Но и это еще не все: школы имеют право взимать дополнительные суммы за дополнительные учебные программы и дополнительные уроки.Поскольку выплаты официально не являются обязательными, то есть родители, которые отказываются — по финансовым или идеологическим причинам — выплачивать требуемые суммы. В результате, многие школы используют выплачиваемые другими родителями суммы на погашение долгов родителей-отказников. Как заявляют источники в системе просвещения, от 5% до 15% выплат идут на погашение долгов, причем официально об этом никто не сообщает.Депутат Кнессета Марги предложил реформу, которая позволит почти полностью отменить выплаты родителей. Он предлагает превратить школьные выплаты в часть выплат в Институт национального страхования для всех граждан. Согласно проверке Центра исследований и информации, в случае утверждения реформы, выплата в Битуах Леуми работника с зарплатой примерно в 10.500 шекелей брутто в месяц увеличится на 28 шекелей в месяц. Работник, зарабатывающий в два раза больше, будет выплачивать 78 шекелей в месяц. Частный предприниматель, доход которого не превышает среднюю зарплату, будет выплачивать 23,7 шекеля в месяцКомиссия Кнессета по просвещению провозгласила еще в прошлом году, что предпримет меры, чтобы сократить выплаты и перевести ответственность за выплаты от школы к Битуах Леуми. На что в Институте соцстраха заявили, что они занимаются страхованием, а не сбором налогов.Еще 25 лет назад, специальная комиссия рекомендовала отменить выплаты родителей, потому что они являются бременем для родителей и создают разрыв в системе просвещения. С тех пор ничего не изменилось, только выросли выплаты. В 2012 году правительство приняло решение субсидировать родительские выплаты из бюджета министерства просвещения, но уже в 2013 году инициатива была отменена.