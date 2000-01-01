Al-Jazeera угрожает Израилю БАГАЦом

Директор Al-Jazeer в Еврейском государстве Валид аль-Омри отреагировал на сообщения в израильской прессе о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу “изучает возможности” закрытия отделения катарского телеканала в Израиле.
"Если они попытаются приостановить нашу деятельность в Израиле и закрыть наш офис, мы обратимся в Верховный суд правосудия", - заявил мужчина в интервью онлайн-версии газеты "Маарив".
"Сейчас я слышу, что арабские страны закрыли наши офисы вместе с ними, поэтому Израиль тоже закроет. Что вы хотите этим сказать? Часть нормализации с арабскими странами заключается в том, что Израиль последует этому примеру и нас закроет? Как Израиль может продолжать вести споры с миром, являющимся частью демократического и всемирного диалога, если он ведет себя как темная диктатура?" – задался вопросом ветеран израильской журналистики.
Омри , в интервью газете Маарив заявил: “В этом нет ничего нового, мы это кино уже видели. У нас есть не только право, наша обязанность - подать петицию в Высший Суд Справедливости. Мы отрицаем все обвинения против нас. Это - дикое подстрекательство. Из-за этого подстрекательства на прошлой неделе к офису Al-Jazeera в Иерусалиме на прошлой неделе пришли Барух Марзель и Михаэль Бен-Ари с огромными плакатами “Ордер на закрытие Al-Jazeera” - как будто это они дают государству приказ нас закрыть”.
Омри добавил: “Мы все знаем, до чего довело подстрекательство в Израиле - до убийства премьер-министра. Теперь я слышу о том, что арабские страны закрывают наши офисы, и поэтому Израиль тоже закроет. Это что значит? Часть нормализации отношений Израиля с арабскими странами означает, что нас закроют? Как после этого Израиль может утверждать что он является частью демократии и универсального диалога, в то время как сам ведет себя будто темная диктатура?”
Омри жалуется: “Что с нами не так? Мы зарегистрированы,
работники платят все налоги и ведут себя в соответствии с нормами журналистской этики. Все прозрачно. Все чисто.
Мы берем интервью со всего политического спектра. Когда президент Трамп прилетел в Израиль, мы вели прямую трансляцию, с одновременной трансляцией Нетаниягу и его речи. В 2009, в разгар войны в Газе, мы дали Нетаниягу 24 минуты в эфире - и он выступал до того, как выступала оппозиция. Мы берем интервью у пресс-представителя ЦАХАЛа, у министров, у депутатов”.
На замечание о том, что Al-Jazeera поддерживает “Хизбаллу” и ХАМАС, Омри сказал: “Мы никого не поддерживаем. Мы пытаемся освещать вещи правильно, и если ситуация мерзкая, если происходят мерзкие события - это не наша вина. Нас тоже один раз обвинили в том, что мы - сионисты, потому что мы берем интервью у израильтян Также говорят, что мы работаем на ЦРУ. Но почему Израиль хочет нас закрыть? Потому что арабские страны закрывают? У нас - огромные бюро по всему миру - в Соединенных Штатах, Англии, Франции, России, Турции, Китае и Японии”.
Стоит отметить, что в Израиле открыты 6 отделений Al-Jazeera - Рамалле, Назарете, Газе, Иерусалиме и Тель-Авиве, в которых работают 34 человека.