13.06 13:15 MIGnews.com

Афула: "Притворившуюся террористкой" не посадят в тюрьму

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Молодая арабская женщина, вытащившая нож на центральной автобусной станции Афулы и раненная силами безопасности, не будет отбывать тюремного заключения.Асра Абед, студентка из Хайфы, подозревалась в попытке совершения террористической атаки в Афуле в октябре 2015 года. После продолжительного лечения в больнице, Абед предстала перед окружным судом Нацерета.Суд приговорил ее шести месяцам тюрьмы за “нелегальное владение ножом”. Абед, однако, подала апелляцию с просьбой смягчить приговор. Суд пошел навстречу и постановил, что наказание для нее будет ограничено шестью месяцами общественно-полезных работ.Адвокат Эльбир Мани, представлявший Абед заявил: “Я приветствую такой исход, который, с моей точки зрения, определяет соответствующую меру наказания в случае Абед, которая, в конечном итоге, не имела намерения никому навредить”.По официальной версии, Абед - женщина с душевными проблемами, которая, в разгар “волны террора” бросилась на израильских солдат с ножом и криком “Террористы!”. Таким образом она якобы хотела покончить жизнь самоубийством.