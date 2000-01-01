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Афула: `Притворившуюся террористкой` не посадят в тюрьму 13.06 13:15   MIGnews.com

Афула: "Притворившуюся террористкой" не посадят в тюрьму

Молодая арабская женщина, вытащившая нож на центральной автобусной станции Афулы и раненная силами безопасности, не будет отбывать тюремного заключения.

Асра Абед, студентка из Хайфы, подозревалась в попытке совершения террористической атаки в Афуле в октябре 2015 года. После продолжительного лечения в больнице, Абед предстала перед окружным судом Нацерета.

Суд приговорил ее шести месяцам тюрьмы за “нелегальное владение ножом”. Абед, однако, подала апелляцию с просьбой смягчить приговор. Суд пошел навстречу и постановил, что наказание для нее будет ограничено шестью месяцами общественно-полезных работ.

Адвокат Эльбир Мани, представлявший Абед заявил: “Я приветствую такой исход, который, с моей точки зрения, определяет соответствующую меру наказания в случае Абед, которая, в конечном итоге, не имела намерения никому навредить”.

По официальной версии, Абед - женщина с душевными проблемами, которая, в разгар “волны террора” бросилась на израильских солдат с ножом и криком “Террористы!”. Таким образом она якобы хотела покончить жизнь самоубийством.
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