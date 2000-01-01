14.05 08:11 MIGnews.com

Нетаниягу на церемонии памяти погибших евреев из Эфиопии

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии памяти евреев из Эфиопии, погибших по пути в Израиль, которая состоялась в Иерусалиме на горе Герцля.В воскресенье, 13 мая, глава правительства заявил:"Для нас неприемлемо, чтобы в Израиле, в еврейском государстве, происходили акты дискриминации и расизма. Но они есть. Поэтому мы решили, что в израильской демократии нет места расизму в любом его проявлении.Я получил сейчас первый доклад правительственной группы по координации борьбы с расизмом. Мы ее создали, и она выполняет кропотливую и серьезную работу. Каждая жалоба о проявлении расизма рассматривается и разбирается. Параллельно ведется разъяснительная работа по искоренению предрассудков и стереотипов. Это долгий процесс, но мы не отступим от цели: равноправное и уважительное отношение к каждому гражданину, равноправное и уважительное отношение к вам, евреи из Эфиопии!Я с волнением смотрю на солдат и офицеров - отличников ЦАХАЛа, выходцев из Эфиопии, врачей, которые выезжают во все уголки мира, чтобы спасти жизни других, новых судей и простых рабочих, мужчин и женщин, вкладывающих свой талант и свое сердце в Израиль.Я впечатлен просветительской деятельностью, цель которой донести до широких кругов знания о героической алие.Я восхищаюсь ростом вовлеченности репатриантов из Эфиопии в сферу культуры. Мы все это видим и слышим. Это замечательно. Здесь сливаются стремление принять израильскую идентичность и желание использовать наследия общины.Имена эфиопских евреев останутся в памяти, благодаря их верности нашей стране, нашему наследию, нашему городу. Мы всегда будем помнить о жертве тех, кто погиб по пути в Сион, кого поминают в нашей столице, в Иерусалиме.Да будет благословенна их память".