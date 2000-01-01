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`Отрубить голову любому за израильский флаг в Курдистане` 13.04 19:49   MIGnews.com

"Отрубить голову любому за израильский флаг в Курдистане"

Бывший министр транспорта Ирака Бэкир Джабр Аль-Зубейди, известный как Баян Джабр Солаг, обвинил Израиль в том, что он использует Иракский Курдистан в качестве базы для разведки, чтобы шпионить за другими странами в регионе.

При этом он пригрозил отрубать голову и руки любому, кто вывешивает флаги Израиля в автономии.

В интервью иракскому телевидению, его спросили, что по его словам является "израильским присутствием" в автономном регионе. Отвечая на вопрос, Бэкир Джабр Аль-Зубейди заявил:

"Я видел это, и вы тоже. Сионистские флаги и раньше вывешивали в Эрбиле".

По его словам, Израиль создал три офиса (в составе де-факто посольства) в столице Иракского Курдистана и один "секретный" в Сулеймании. При этом, он отметил, об этом знали власти Иракского Курдистана.

Бывший министр транспорта добавил, что Израиль использует автономию, чтобы шпионить за Ираком, Ираном и Турцией.
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