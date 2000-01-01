Стали известны 8 целей США в Сирии

Журналисты выяснили, куда США будут целиться в случае нападения на Сирию.
Среди возможных мишеней назвали два военных аэропорта, исследовательский центр и предприятие, производящее химическое оружие. Расположение данных объектов не распространяется.
Источники "Радио Свобода" заявили о том, что после угроз президента США Дональда Трампа, сирийское командование распределяет ВВС Сирии по аэродромам, на которых находятся российские военные, так как США могут не осмелиться наносить удар по россиянам.
Ранее президент США отреагировал на химатаку, организованную в городе Дума 7 апреля, угрозами авиаудара в сторону сирийского правительства.