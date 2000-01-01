13.04 10:17 MIGnews.com

СМИ: КНДР готовится к новым ядерным испытаниям

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По данным The New York Times, КНДР в ближайшие дни собирается провести шестое ядерное испытание.Сообщается, что отмечена активность в районе горы Мантапсан, где, как считает издание, проводятся подземные испытания.Ядерные разработки Северной Кореи вызывают беспокойство у многих стран и международных организаций. Ранее президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина рассказать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что на вооружении у Вашингтона находятся не только авианосцы, но и атомные подводные лодки.