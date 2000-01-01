13.03 07:07 MIGnews.com

Мири Регев хочет быть министром обороны

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На фоне разговоров о неизбежности краха коалиции и досрочных выборов министр культуры Мири Регев рассказала о своих далеко идущих планах.Регев, в интервью радиостанции Коль Берама сообщила: “Я нацелена на получение более важной должности в следующем правительстве - вроде должности министра обороны. Ликуд возглавит следующее правительство и я надеюсь играть более важную роль”.Мири Регев 25 лет прослужила в ЦАХАЛе, и в 2002 была назначена главой пресс-службы израильской армии и получила звание бригадного генерала в 2005.