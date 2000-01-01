Мири Регев хочет быть министром обороны

На фоне разговоров о неизбежности краха коалиции и досрочных выборов министр культуры Мири Регев рассказала о своих далеко идущих планах.
Регев, в интервью радиостанции Коль Берама сообщила: “Я нацелена на получение более важной должности в следующем правительстве - вроде должности министра обороны. Ликуд возглавит следующее правительство и я надеюсь играть более важную роль”.
Мири Регев 25 лет прослужила в ЦАХАЛе, и в 2002 была назначена главой пресс-службы израильской армии и получила звание бригадного генерала в 2005.