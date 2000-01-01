Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Мири Регев хочет быть министром обороны 13.03 07:07   MIGnews.com

Мири Регев хочет быть министром обороны

На фоне разговоров о неизбежности краха коалиции и досрочных выборов министр культуры Мири Регев рассказала о своих далеко идущих планах.

Регев, в интервью радиостанции Коль Берама сообщила: “Я нацелена на получение более важной должности в следующем правительстве - вроде должности министра обороны. Ликуд возглавит следующее правительство и я надеюсь играть более важную роль”.

Мири Регев 25 лет прослужила в ЦАХАЛе, и в 2002 была назначена главой пресс-службы израильской армии и получила звание бригадного генерала в 2005.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:17
Арабы объявили "день гнева"
09:16
В Израиле отменят фиксированные платежи
08:51
По всей Германии жгут мечети и турецкие центры
08:44
В Китае появится орган, контролирующий СМИ
08:41
В Иерусалиме убрали табличку "кладбище шахидов"
08:19
Хосе Каррерас уходит на пенсию, но выступит в Израиле
07:54
Израиль: сирены по всей стране
07:49
Король Абдалла пытается возродить мирный процесс
07:08
Оппозиция пытается проголосовать за роспуск правительства
07:00
Опрос: Ликуд усилится, НДИ теряет мандаты
06:46
Израильтянки привезли 4 медали с гран-при по дзюдо в Марокко
05:05
В РПЦ не сомневаются в святости Благодатного огня
03:52
Ученые предсказали новые массовые смерти от эпидемии "Икс"
02:17
На борту МКС вырастили "космоогород"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus