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СМИ: Вскоре в ООН назовут, кто нарушал санкции против КНДР 13.03 21:46   MIGnews.com

СМИ: в ООН назовут, кто нарушал санкции против КНДР

В ООН готовят доклад с именами нарушителей санкций, наложенных на Северную Корею, сообщает BBC News, ссылаясь на черновик готовящегося документа, который попал в распоряжение агентства.

Согласно данному документу, две сестринские компании из Сингапура - OCN и T Specialist - до лета 2017 года незаконно поставляли в КНДР дорогостоящий алкоголь. Авторы документа утверждают, что общая сумма сделки между Северной Кореей и частными компаниями в период с 2011 по 2014 год составила более двух миллионов долларов.

Кроме того, фирмы тесно сотрудничали с северокорейским банком Ryugyong Commercial Bank, на который в 2017 году США наложили санкции.

При этом обе компании отрицают, какие либо связи с КНДР, а их представили, уверили, что их предприятия не имеют отношения к подобным контрабандным махинациям. Но в тоже время правительство Сингапура сообщило, что им известно о незаконной деятельности OCN и T Specialist, и они уже начали разбирательство по этому делу.

В середине прошлого месяца японские разведывательные самолеты зафиксировали в открытом море незаконную передачу груза с предположительного китайского судна на северокорейские танкеры.
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