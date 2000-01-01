13.03 20:41 MIGnews.com

"Закон о гражданстве" преодолел первое чтение

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Юридический форум в защиту Израиля приветствует принятие Кнессетом к первому чтению Основного закона "О национальном характере государства" ("Хок ха-Леом"). Однако юристы Кнессета заметили, что подобный закон необходимо было принять уже 70 лет назад наряду с такими важнейшими законами как Основной закон о свободе и достоинстве человека.Заместитель председателя Юридического форума Эйнат Корман заметила, что заявление некоторых политиков о том, что этот закон недемократичен, не выдерживает никакой критики, ведь наряду с ним в Израиле существует целый ряд основных законов, касающихся прав человека."Закон о национальном характере государства далеко не идеален в том виде, в котором он был озвучен сегодня, однако чрезвычайно важно, что Кнессет заявил во всеуслышание: Израиль - это национальное государство еврейского народа", - заявила Корман.