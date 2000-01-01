Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Закон о гражданстве` преодолел первое чтение | Фото:13.03 20:41   MIGnews.com

"Закон о гражданстве" преодолел первое чтение

Юридический форум в защиту Израиля приветствует принятие Кнессетом к первому чтению Основного закона "О национальном характере государства" ("Хок ха-Леом"). Однако юристы Кнессета заметили, что подобный закон необходимо было принять уже 70 лет назад наряду с такими важнейшими законами как Основной закон о свободе и достоинстве человека.

Заместитель председателя Юридического форума Эйнат Корман заметила, что заявление некоторых политиков о том, что этот закон недемократичен, не выдерживает никакой критики, ведь наряду с ним в Израиле существует целый ряд основных законов, касающихся прав человека.

"Закон о национальном характере государства далеко не идеален в том виде, в котором он был озвучен сегодня, однако чрезвычайно важно, что Кнессет заявил во всеуслышание: Израиль - это национальное государство еврейского народа", - заявила Корман.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:17
The NYT: все больше шпионов РФ вливаются в "Лондонград"
22:14
Бельгия нашла 19 криптобирж с признаками мошенничеств
21:54
Мирное соглашение невозможно без спасения Сектора Газа
21:46
СМИ: в ООН назовут, кто нарушал санкции против КНДР
21:34
Евросоюз осудил покушение на премьера ПА
21:08
К концу 2018 года в Саудовской Аравии появится первая АЭС
20:04
В США автобус со школьниками вылетел в ущелье: есть жертвы
19:51
Нетаниягу отложил обсуждение закона ультраортодоксов
19:15
По рождаемости Израиль впереди всех развитых стран
18:47
Атака на премьера ПА: Израиль предложил помощь
18:08
Боевиков "Хизбаллы" сосредотачивают на границе с Израилем
17:43
Предотвращена попытка контрабанды формы ЦАХАЛа в сектор Газы
17:07
"Сделаем все возможное для спасения правого правительства"
16:39
Брак принца Гарри и Маркл пополнит госказну на $1,4 млрд
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus