13.03 11:27 MIGnews.com

Саудовский кронпринц проведет первые переговоры с Трампом

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Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман отправился в Соединенные Штаты в понедельник, 13 марта, для участия в запланированных переговорах с президентом США Дональдом Трампом, как говорится в сообщении государственного информационного агентства SPA.Это будет первая встреча между могущественным сыном саудовского короля Салмана ибн Абдулазиза, возглавляющим саудовский план экономических реформ, и президентом США с момента его инаугурации в январе.В ходе переговоров с Трампом и другими официальными лицами США ожидается, что принц Мохаммед, который также является министром обороны Саудовской Аравии, "обсудит вопросы укрепления двусторонних отношений и рассмотрения региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".Отмечается, что рабочая поездка начнется в четверг, 16 марта.Король Салман, правитель крупнейшей в мире страны-экспортера нефти, в настоящее время находится в Япони в рамках месячного азиатского тура, чтобы наладить связи с наиболее быстрорастущими импортерами Саудовской Аравии в мире и продвигать инвестиционные возможности.Трамп говорил по телефону с Салманом вскоре после того, как он вступил в должность в январе и согласился поддержать безопасные зоны в Сирии и Йемене, согласно заявлению Белого дома.Перед отъездом в Соединенные Штаты Принц Мохаммед встретился с генеральным директором Citigroup Майклом Корбатом в Эр-Рияде в воскресенье, 12 марта, чтобы обсудить инвестиционные возможности в королевстве и во всем мире, сообщает агентство SPA.