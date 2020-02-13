13.02 20:27 MIGnews.com

Нетаниягу предложил Баркату пост министра финансов

אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על האמון הגדול בבקשתו שאהיה שר האוצר בממשלה הבאה ועל כך שאימץ את התכנית הכלכלית שיזמתי.

על כולנו להירתם יחד לניצחון הליכוד בבחירות כדי להקים ממשלה לאומית, על מנת שנוכל לממש את הרפורמות הגדולות שיביאו להמשך הצמיחה והשגשוג למדינת ישראל כולה. https://t.co/sbDtfk9XL8 — ניר ברקת (@NirBarkat) February 13, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил, что планирует назначить депутата от "Ликуд" Нира Барката, экс-мэра Иерусалима, на должность министра финансов.По его словам, это произойдет, если он сформирует следующее правительство.Нетаниягу отметил, что он и бывший мэр Иерусалима планируют "значительные реформы" в экономике и системе здравоохранения.Ранее в сообщениях СМИ появилась информация, что Баркат может занять пост министра финансов даже перед выборами, в случае ухода Моше Кахлона. Эту информацию Нетаниягу опроверг. Тем временем экс-мэр Иерусалима поблагодарил премьер-министра за предложение."Я благодарю премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его просьбу стать министром финансов в следующем правительстве и за принятие экономического плана, который я инициировал", – сказал он.