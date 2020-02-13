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Нетаниягу предложил Баркату пост министра финансов | Фото:13.02 20:27   MIGnews.com

Нетаниягу предложил Баркату пост министра финансов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил, что планирует назначить депутата от "Ликуд" Нира Барката, экс-мэра Иерусалима, на должность министра финансов.

По его словам, это произойдет, если он сформирует следующее правительство.

Нетаниягу отметил, что он и бывший мэр Иерусалима планируют "значительные реформы" в экономике и системе здравоохранения.

Ранее в сообщениях СМИ появилась информация, что Баркат может занять пост министра финансов даже перед выборами, в случае ухода Моше Кахлона. Эту информацию Нетаниягу опроверг. Тем временем экс-мэр Иерусалима поблагодарил премьер-министра за предложение.

"Я благодарю премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его просьбу стать министром финансов в следующем правительстве и за принятие экономического плана, который я инициировал", – сказал он.



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