Нетаниягу предложил Баркату пост министра финансов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил, что планирует назначить депутата от "Ликуд" Нира Барката, экс-мэра Иерусалима, на должность министра финансов.
По его словам, это произойдет, если он сформирует следующее правительство.
Нетаниягу отметил, что он и бывший мэр Иерусалима планируют "значительные реформы" в экономике и системе здравоохранения.
Ранее в сообщениях СМИ появилась информация, что Баркат может занять пост министра финансов даже перед выборами, в случае ухода Моше Кахлона. Эту информацию Нетаниягу опроверг. Тем временем экс-мэр Иерусалима поблагодарил премьер-министра за предложение.
"Я благодарю премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его просьбу стать министром финансов в следующем правительстве и за принятие экономического плана, который я инициировал", – сказал он.
אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על האמון הגדול בבקשתו שאהיה שר האוצר בממשלה הבאה ועל כך שאימץ את התכנית הכלכלית שיזמתי. על כולנו להירתם יחד לניצחון הליכוד בבחירות כדי להקים ממשלה לאומית, על מנת שנוכל לממש את הרפורמות הגדולות שיביאו להמשך הצמיחה והשגשוג למדינת ישראל כולה. https://t.co/sbDtfk9XL8