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Полиция рекомендует обвинить Нетаниягу в коррупции | Фото: Коби Гидеон, GPO13.02 20:26   MIGnews.com

Полиция рекомендовала обвинить Нетаниягу в коррупции

Спустя много месяцев расследования и допросов израильская полиция все-таки рекомендовала предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения по двум коррупционным делам.

Как со ссылкой на свои источники сообщает "Хадашот", адвокатов премьер-министра уже проинформировали о предстоящем заявлении полиции по этому поводу, которые будет сделано сегодня вечером.

Кроме того, в правоохранительных органах отрицают, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит пытается добиться отложения публикации рекомендаций.

"Комиссар полиции, начальник следственного отдела, прокуратура и юридический советник правительства, как всегда, работают в тесном сотрудничестве", - заявил журналистам представитель полиции.

Напомним, “дело 1000” открыто по подозрению в том, что Нетаниягу и его супруга Сара получали дорогостоящие подарки от миллиардеров-покровителей.

В свою очередь, “дело 2000” открыто по подозрению в том, что Нетаниягу намеревался договориться с издателем "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом о том, что тот ограничит критику премьера в подконтрольных ему изданиях - в обмен на ограничение циркуляции бесплатной газеты "Исраэль Хайом", издаваемой союзником Нетаниягу, Шелдоном Адельсоном.

Люди близкие к премьеру выражают возмущение в связи с поведением полиции в день вынесения ее рекомендаций юридическому советнику правительства.

“То, что творится - скандал. С утра пресс представители полиции сливают в прессу информацию о том, что рекомендации будут даны сегодня в 20:00 - как раз к выпускам новостей. При этом сам глава правительства до сего момента не получил никакого уведомления, ни официального и никакого другого. Только сливы, сливы и сливы. Как выясняется, глава правительства лишен самых основных прав гражданина”, - цитирует 2-ой канал ИТВ свой источник из окружения Нетаниягу.

“В этом нет ничего нового. Цель была поставлена два года назад, и полиция сделал все ради ее достижения. С моей точки зрения, речь идет о нелегитимном процессе, ставящем под удар демократию. Правительство должно сменяться с помощью избирательных бюллетеней, а не армии и полиции”, - заявил глава коалиции Давид Амсалем.

Кроме того, как оказалось, в качестве ключевого свидетеля по "делу 1000" выступит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.

Сам же Биньямин Нетаниягу продолжает отрицать какую-либо свою вину.


"Все сделанное мною было во благо государства Израиль. Это то, что я делал до сих пор, и что я продолжу делать впредь. Я делаю это не для сигар, не для газетных заголовков, не для чего-либо другого, кроме блага Государства Израиль", - заявил он в обращении после рекомендаций полиции.
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