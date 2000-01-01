Полиция рекомендовала обвинить Нетаниягу в коррупции
Спустя много месяцев расследования и допросов израильская полиция все-таки рекомендовала предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения по двум коррупционным делам.
Как со ссылкой на свои источники сообщает "Хадашот", адвокатов премьер-министра уже проинформировали о предстоящем заявлении полиции по этому поводу, которые будет сделано сегодня вечером.
Кроме того, в правоохранительных органах отрицают, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит пытается добиться отложения публикации рекомендаций.
"Комиссар полиции, начальник следственного отдела, прокуратура и юридический советник правительства, как всегда, работают в тесном сотрудничестве", - заявил журналистам представитель полиции.
Напомним, “дело 1000” открыто по подозрению в том, что Нетаниягу и его супруга Сара получали дорогостоящие подарки от миллиардеров-покровителей.
В свою очередь, “дело 2000” открыто по подозрению в том, что Нетаниягу намеревался договориться с издателем "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом о том, что тот ограничит критику премьера в подконтрольных ему изданиях - в обмен на ограничение циркуляции бесплатной газеты "Исраэль Хайом", издаваемой союзником Нетаниягу, Шелдоном Адельсоном.
“То, что творится - скандал. С утра пресс представители полиции сливают в прессу информацию о том, что рекомендации будут даны сегодня в 20:00 - как раз к выпускам новостей. При этом сам глава правительства до сего момента не получил никакого уведомления, ни официального и никакого другого. Только сливы, сливы и сливы. Как выясняется, глава правительства лишен самых основных прав гражданина”, - цитирует 2-ой канал ИТВ свой источник из окружения Нетаниягу.
“В этом нет ничего нового. Цель была поставлена два года назад, и полиция сделал все ради ее достижения. С моей точки зрения, речь идет о нелегитимном процессе, ставящем под удар демократию. Правительство должно сменяться с помощью избирательных бюллетеней, а не армии и полиции”, - заявил глава коалиции Давид Амсалем.
Сам же Биньямин Нетаниягу продолжает отрицать какую-либо свою вину.
"Все сделанное мною было во благо государства Израиль. Это то, что я делал до сих пор, и что я продолжу делать впредь. Я делаю это не для сигар, не для газетных заголовков, не для чего-либо другого, кроме блага Государства Израиль", - заявил он в обращении после рекомендаций полиции.