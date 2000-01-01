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Правые призывают Нетаниягу игнорировать Трампа | Фото: U.S. Embassy Tel Aviv/Flickr13.02 16:23   MIGnews.com

Правые призывают Нетаниягу игнорировать Трампа

Несмотря на множество внутренних разногласий, правый лагерь фактически сходится в одном мнении: правительству стоит аннексировать поселения в Иудее и Самарии без оглядки на точку зрения Белого дома на этот счет.

"Применение суверенитета является экзистенциальным вопросом для государства Израиль", - сказал по этому поводу министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин ("Ликуд").

Выступая на ежегодной конференции газеты "БеШева", он отметил, что, хотя тесные связи с США и входят в интересы Израиля, касательно аннексии зоны С, у Израиля "другие интересы".

"Я считаю, что применение суверенитета в Иудее и Самарии имеет наивысшую ценность. Это важнее даже интересов в отношениях с Соединенными Штатами", - сказал министр, напомнив о том, что в 1981 году Менахем Бегин аннексировал Голанские высоты, проигнорировав угрозы экс-президента США Рональда Рейгана.

Элькин констатировал то, что у Вашингтона есть право преследовать свои интересы, даже если они идут в вразрез с израильскими, но и у Еврейского государства есть право следовать своим интересам, даже если они противоречат администрации Трампа.

В свою очередь, министр юстиции Айелет Шакед ("Еврейский дом") отметила, что международная общественность никогда не поддержит применение суверенитета в поселениях в Иудее и Самарии, поэтому подходящего момента для этого ждать не стоит. Она призвала премьер-министра поддержать инициативу по применению суверенитета в поселениях, которая была инициирована Йоавом Кишем ("Ликуд") и Бецалелем Смотричем ("Еврейский дом").

С ней сошелся во мнении и "ликудник" Гидеон Саар, который также согласился с тем, что Израиль никогда не получит поддержки такого шага.

"Это наш долг перед нашими гражданам. Такой шаг даст понять, что поселения в Иудее, Самарии и долине реки Иордан останутся частью государства Израиль в любом случае. Этот шаг также даст понять, что еврейские поселения в Иудее, Самарии и долине реки Иордан всегда будут частью государства Израиль. Задача нашего поколения - убрать любой вопросительный знак, который все еще остается относительно будущего поселенческого движения. Важно уточнить, нет никакого намерения аннексировать палестинцев или распространить израильский закон на территории палестинской администрации. Поэтому утверждение, что такой шаг приближает создание двунационального государства – ложно", - заявил он на иерусалимской конференции газеты "БеШева".
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