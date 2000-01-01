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14.02 01:12   MIGnews.com

Подруга экс-президента Южной Кореи получила 20 лет тюрьмы

Суд в Южной Корее приговорил подругу экс-президента страны Цой Сун Силь к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны.

Цой Сун Силь также должна будет выплатить штраф в размере 18 млрд южнокорейских вон (около 16,6 млн долларов).

Цой Сун Силь на протяжении нескольких лет оставалась советником президента Пак Кын Хе, которая лишилась президентского поста в марте 2017 года в результате импичмента, вызванного коррупционным скандалом.

В июне суд приговорил Чхве Сун Силь к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью.

Прокуратура обвинила Чхве Сун Силь в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.

Скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь разгорелся после того, как журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля планшет с секретными документами, среди которых были тексты речей президента Южной Кореи, передает Би Би Си.
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