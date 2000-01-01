Губернатор Луизианы возглавит делегацию в Израиль

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс заявил, что в этом месяце он отправится в поездку в Израиль для обсуждения экономического развития и встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
"Я с нетерпением жду создания структуры в Луизиане для связи с Израилем в области разведки нефти и газа и кибербезопасности, а также в других областях, и я хочу, чтобы компании и организации Луизианы следили за тем, как мы продвигаемся вперед в этой торговой миссии", - приводит его слова The Times of Israel.
Губернатор-демократ отметил, что в делегацию из 24 человек войдут американские лидеры в сфере бизнеса и исследователи в области управления водными ресурсами, материально-технического обеспечения, высшего образования и кибербезопасности. Визит продлится с 26 октября до 2 ноября, ее члены посетят Иерусалим и Тель-Авив.
Губернатор встретится с Нетаниягу и другими правительственными лидерами в Иерусалиме 28 октября. В тот же день Эдвардс и его жена Донна примут участие в церемонии памяти в Центре памяти жертв Холокоста.