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скриншот с видео YouTube 12.10 14:17   MIGnews.com

Губернатор Луизианы возглавит делегацию в Израиль

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс заявил, что в этом месяце он отправится в поездку в Израиль для обсуждения экономического развития и встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"Я с нетерпением жду создания структуры в Луизиане для связи с Израилем в области разведки нефти и газа и кибербезопасности, а также в других областях, и я хочу, чтобы компании и организации Луизианы следили за тем, как мы продвигаемся вперед в этой торговой миссии", - приводит его слова The Times of Israel.

Губернатор-демократ отметил, что в делегацию из 24 человек войдут американские лидеры в сфере бизнеса и исследователи в области управления водными ресурсами, материально-технического обеспечения, высшего образования и кибербезопасности. Визит продлится с 26 октября до 2 ноября, ее члены посетят Иерусалим и Тель-Авив.

Губернатор встретится с Нетаниягу и другими правительственными лидерами в Иерусалиме 28 октября. В тот же день Эдвардс и его жена Донна примут участие в церемонии памяти в Центре памяти жертв Холокоста.


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