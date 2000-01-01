12.07 07:23 MIGnews.com

Эрдоган толкает Турцию к "венесуэльскому коллапсу"

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган толкает страну к экономическому краху, который будет подобен тому, который переживает Венесуэла. Уверенность в этом выразили эксперты агентства Bloomberg.Несмотря на то, что экономика Турции куда более диверсифицирована, чем экономика Венесуэлы, полностью зависящая от нефтяного экспорта, Эрдоган повторяет те же ошибки, что и правители латиноамериканской страны.Ян Ден, глава инвестиционного фонда Ashmore предсказывает, что “следующими логическими шагами” Эрдогана на пути к экономической пропасти станут установление контроля над рынками капитала и масштабная национализация, направленная на то, чтобы лишить частный сектор возможностей защиты собственности.Турецкие официальные лица настаивают на тоv, что они не пойдут на установление контроля над рынками капитала, и будут придерживаться принципов свободного рынка. Эрдоган, однако, требует “полной ревизии” Центробанка, утверждая что в экономических бедах страны виновен его бывший глава, Мурат Четинкая.Между тем, лира продолжает падать. Она потеряла с начала года 8% стоимости - второй худший показатель на развивающихся рынках.Правительство, вместо того, чтобы атаковать корень проблем, занимается последствиями - инфляцией, слабым экономическим ростом и падением валюты.Реальные экономические проблемы игнорируются, а государственные интервенции на финансовых рынках их только усугубляют.Правительство обвиняет в происходящем оппозиционные группы и “внешние силы”, что лишь усиливает беспокойство и недоверие инвесторов, понимающих, что Эрдоганы будут необходимы все новые и новые козлы отпущения по мере того, как экономическая ситуация будет ухудшаться.С ухудшением экономических прогнозов инвесторы начинают предпринимать активные действия по защите вложений — что в подобной ситуации означает вывод капиталов из страны. Правительство в ответ винит частный сектор в ухудшении экономической ситуации, предпринимает контрмеры против его защитных акций. Речь идет о контроле над капиталом, национализации и навязывании условий контрактов.