Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Эрдоган толкает Турцию к `венесуэльскому коллапсу` 12.07 07:23   MIGnews.com

Эрдоган толкает Турцию к "венесуэльскому коллапсу"

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган толкает страну к экономическому краху, который будет подобен тому, который переживает Венесуэла. Уверенность в этом выразили эксперты агентства Bloomberg.

Несмотря на то, что экономика Турции куда более диверсифицирована, чем экономика Венесуэлы, полностью зависящая от нефтяного экспорта, Эрдоган повторяет те же ошибки, что и правители латиноамериканской страны.

Ян Ден, глава инвестиционного фонда Ashmore предсказывает, что “следующими логическими шагами” Эрдогана на пути к экономической пропасти станут установление контроля над рынками капитала и масштабная национализация, направленная на то, чтобы лишить частный сектор возможностей защиты собственности.

Турецкие официальные лица настаивают на тоv, что они не пойдут на установление контроля над рынками капитала, и будут придерживаться принципов свободного рынка. Эрдоган, однако, требует “полной ревизии” Центробанка, утверждая что в экономических бедах страны виновен его бывший глава, Мурат Четинкая. 

Между тем, лира продолжает падать. Она потеряла с начала года 8% стоимости - второй худший показатель на развивающихся рынках.

Правительство, вместо того, чтобы атаковать корень проблем, занимается последствиями - инфляцией, слабым экономическим ростом и падением валюты.

Реальные экономические проблемы игнорируются, а государственные интервенции на финансовых рынках их только усугубляют.

Правительство обвиняет в происходящем оппозиционные группы и “внешние силы”, что лишь усиливает беспокойство и недоверие инвесторов, понимающих, что Эрдоганы будут необходимы все новые и новые козлы отпущения по мере того, как экономическая ситуация будет ухудшаться.

С ухудшением экономических прогнозов инвесторы начинают предпринимать активные действия по защите вложений — что в подобной ситуации означает вывод капиталов из страны. Правительство в ответ винит частный сектор в ухудшении экономической ситуации, предпринимает контрмеры против его защитных акций. Речь идет о контроле над капиталом, национализации и навязывании условий контрактов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:16
Израильский стартап "вышел на тропу войны" с Илоном Маском
05:03
Почему вам стоит выключать Bluetooth на своих гаджетах
04:06
В японском парке мрут олени
03:04
Урсула фон дер Ляйен надеется, что Британия останется в ЕС
02:13
Иранские металлисты приговорены к 14 годам тюрьмы и плети
01:17
Заммэра Ашкелона рассказала о лжи "Ликуда"
01:15
Двойник Земли обнаружат в ближайшие годы
23:14
Секс победит болезнь Паркинсона?
22:07
Полицейских осудили за фото "оцепленного" шлепанца
21:47
Как убили командира ХАМАСа на границе
21:15
США и Китай: "конструктивные" телефонные переговоры
20:46
Ракета со спутником ОАЭ взорвалась на взлете
20:30
Нетаниягу провел телефонную беседу с Трампом
20:11
Крушение Акбар Экспресс: десятки пострадавших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus