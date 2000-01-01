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«Бутырка» отметит 250-летие большим ремонтом и книгой 12.07 11:12   MIGnews.com

«Бутырка» отметит 250-летие большим ремонтом и книгой

В легендарном московском следственном изоляторе №2, называемом «Бутыркой», к 250-летию будут проведены ремонтные работы.

Где-то проведут косметические работы, а где-то – капитальные.

По словам начальника СИЗО №2 Сергея Телятникова, также будет выпущена книга об истории изолятора.

«В архивах уже ведется определенная работа для подготовки книги. У «Бутырки» интересная история. Здание строилось, как тюремный замок. Другие старые тюрьмы были переоборудованы. «Бутырка» изначально была тюрьмой. Это здание является памятником архитектуры и находится под охраной государства», – рассказал Телятников.

Как сообщал MIGnews ранее, задержан замглавы Пенсионного фонда России.


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