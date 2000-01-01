«Бутырка» отметит 250-летие большим ремонтом и книгой
В легендарном московском следственном изоляторе №2, называемом «Бутыркой», к 250-летию будут проведены ремонтные работы.
Где-то проведут косметические работы, а где-то – капитальные.
По словам начальника СИЗО №2 Сергея Телятникова, также будет выпущена книга об истории изолятора.
«В архивах уже ведется определенная работа для подготовки книги. У «Бутырки» интересная история. Здание строилось, как тюремный замок. Другие старые тюрьмы были переоборудованы. «Бутырка» изначально была тюрьмой. Это здание является памятником архитектуры и находится под охраной государства», – рассказал Телятников.