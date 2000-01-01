Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Итамар Гротто в письме Симан Тов: я допустил ошибку | Фото:12.06 15:52   MIGnews.com

Итамар Гротто в письме Симан Тов: я допустил ошибку

Заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Итамар Гротто ответил на обвинения, выдвинутые против него в течение последних нескольких дней.

Как сообщают израильские СМИ, он написал письмо на имя генерального директора минздрава Моше Бар Симан Тов.

"Я прошу прощения. Я допустил ошибку, позволив вернуться Тедди Саги в страну", – сказал он.

Гротто пояснил, что Тедди Саги был освобожден из-под карантина по ошибке. По словам замгендиректора минздрава, он был введен в заблуждение.

"По ошибке он был освобожден из-под изоляции, которая входит в компетенцию министерства здравоохранения. После этого мне стало известно, что я ошибался относительно причины визита. Во время обращения ко мне, он говорил не о вечеринке, а о семейном событии", – добавил профессор.

Ранее чиновники минздрава сообщили, что выдача разрешения об отмене карантина Итамаром Гротто "не было единственным подобным случаем".

Тедди Саги в конце мая направил в его адрес запрос с просьбой отменить изолияцию после того, как прилетит в Тель-Авив с Кипра. Об инциденте стало известно после того, как полиция, расследовавшая нарушения карантина в ходе вечеринки селебрити в Тель-Авиве, решила оштрафовать участвовавшего в ней Саги на 5 тысяч шекелей за нарушение режима изоляции после прибытия из-за границы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:31
ООН обвиняет Иран
14:56
Turkish Airlines возобновляет рейсы в Тель-Авив
14:35
Палестинское телевидение провоцирует террор
14:14
ОАЭ: нормализация Израиля с арабским миром под угрозой
14:08
У супруги Зеленского диагностирован COVID-19
13:53
Кинерет: на пляжи больше не пускают посетителей
13:32
В Сирии переходят на турецкую лиру
12:50
Модиин: школа закрыта на карантин из-за коронавируса
12:29
Ракеты, запущенные по Саудии, имеют иранское происхождение
12:08
В Израиле утвердят строительство Рамат-Трамп: названа дата
11:26
В ПА обиделись на "двойные стандарты" ЕС по аннексии
11:05
13-й канал шокирован атакой Ликуда против Равива Друкера
10:57
Хайфа: закрыты еще две школы из-за COVID-19
10:36
Президент МУС накинулся на Трампа с обвинениями
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  