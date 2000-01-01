Итамар Гротто в письме Симан Тов: я допустил ошибку
Заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Итамар Гротто ответил на обвинения, выдвинутые против него в течение последних нескольких дней.
Как сообщают израильские СМИ, он написал письмо на имя генерального директора минздрава Моше Бар Симан Тов.
"Я прошу прощения. Я допустил ошибку, позволив вернуться Тедди Саги в страну", – сказал он.
Гротто пояснил, что Тедди Саги был освобожден из-под карантина по ошибке. По словам замгендиректора минздрава, он был введен в заблуждение.
"По ошибке он был освобожден из-под изоляции, которая входит в компетенцию министерства здравоохранения. После этого мне стало известно, что я ошибался относительно причины визита. Во время обращения ко мне, он говорил не о вечеринке, а о семейном событии", – добавил профессор.
Ранее чиновники минздрава сообщили, что выдача разрешения об отмене карантина Итамаром Гротто "не было единственным подобным случаем".
Тедди Саги в конце мая направил в его адрес запрос с просьбой отменить изолияцию после того, как прилетит в Тель-Авив с Кипра. Об инциденте стало известно после того, как полиция, расследовавшая нарушения карантина в ходе вечеринки селебрити в Тель-Авиве, решила оштрафовать участвовавшего в ней Саги на 5 тысяч шекелей за нарушение режима изоляции после прибытия из-за границы.