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Израильские ученые не признают движение BDS антисемитским 12.06 14:15   MIGnews.com

Израильские ученые не признают движение BDS антисемитским

Jerusalem Post сообщает, что 240 израильских ученых в открытом письме призвали правительство Германии отклонить недавно принятый закон, который признает движение Boycott, Divestment and Sanctions антисемитским. Они также призывают органы власти не прерывать свои отношения с организациями, поддерживающими BDS.

“Мы все отвергаем ложное утверждение о том, что движение BDS является антисемитским, и утверждаем, что бойкот является законным и ненасильственным средством сопротивления”, – написали ученые в письме.

Они также призвали “правительство Германии сохранить прямое и косвенное финансирование израильских и палестинских негосударственных организаций, которые бросают мирный вызов израильской оккупации”.

В список подписавших письмо входят 24 ученых из Еврейского университета, 24 – из Тель-Авивского университета, 11 – из Университета Бен-Гуриона, 9 – из Университета Хайфы, 5 – из Научно-исследовательского института имени Вейцмана и 5 – из Открытого университета Израиля.

Матан Пелег, генеральный директор организации Im Tirtzu, в ответ заявил, “что не видел большего лицемерия и неблагодарности”. Он сказал, что “эти профессора зарабатывают на жизнь за счет израильских налогоплательщиков, но в то же время занимаются их бойкотированием и клевещут на них”.

“Несмотря на то, что огромные ресурсы вкладываются в Израиль и во всем мире борются с международным движением BDS, эти радикальные профессора подрывают данные усилия, продвигая BDS изнутри Израиля”. Пелег также подчеркнул: “Израильская академия должна немедленно принять меры, чтобы искоренить это серьезное явление.”


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