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Жители Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США | Фото: Thinkstock12.06 13:55   MIGnews.com

Жители Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США

В Пуэрто-Рико прошел референдум, по результатам которого большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав США.

Жители одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом.

На данный момент Пуэрто-Рико является свободно ассоциированным с Соединенными Штатами государством. Однако при этом остров фактически подконтролен Вашингтону.

Сообщается, что явка на референдуме составила всего 23% , а это означает, что вероятнее всего, останется без ответа конгресса США.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россело отметил, что Вашингтон должен одобрить изменение политического статуса архипелага.

"Соединенным Штатам Америки придется повиноваться воле наших людей!" — резюмировал он.
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