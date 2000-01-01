12.06 13:55 MIGnews.com
Жители Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
В Пуэрто-Рико прошел референдум, по результатам которого большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав США.
Жители одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом.
На данный момент Пуэрто-Рико является свободно ассоциированным с Соединенными Штатами государством. Однако при этом остров фактически подконтролен Вашингтону.
Сообщается, что явка на референдуме составила всего 23% , а это означает, что вероятнее всего, останется без ответа конгресса США.
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россело отметил, что Вашингтон должен одобрить изменение политического статуса архипелага.
"Соединенным Штатам Америки придется повиноваться воле наших людей!" — резюмировал он.
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