12.06 13:55 MIGnews.com

Жители Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Пуэрто-Рико прошел референдум, по результатам которого большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав США.Жители одобрили обращение к конгрессу США с просьбой присоединить остров к Америке и сделать его 51-м американским штатом.На данный момент Пуэрто-Рико является свободно ассоциированным с Соединенными Штатами государством. Однако при этом остров фактически подконтролен Вашингтону.Сообщается, что явка на референдуме составила всего 23% , а это означает, что вероятнее всего, останется без ответа конгресса США.Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россело отметил, что Вашингтон должен одобрить изменение политического статуса архипелага."Соединенным Штатам Америки придется повиноваться воле наших людей!" — резюмировал он.