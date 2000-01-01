Фридман:Трамп записал поздравление к открытию посольства

"Мы так взволнованы, поскольку это историческое событие и для Израиля и для Америки", - написал Фридман на своей странице в Facebook.
По его словам, церемония, которая состоится в понедельник, станет "великим и вдохновляющим событием".
Посол также подчеркнул, что Вашингтон не будут требовать от Израиля каких-то уступок в обмен на перевод американского посольства в Иерусалим. По его словам, этот шаг, в первую очередь, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, поэтому от Израиля ничего не потребуется.
Уточняется, что на церемонию открытия посольства в Иерусалим прибудут более 100 гостей из США, в числе которых будет много конгрессменов и сенаторов.
Чиновники говорят, что американская делегация не планирует встречаться с какими-либо палестинскими официальными лицами во время их визита.
Напомним, накануне глава Белого дома передал, что хоть он и не появится на открытии посольства в Иерусалиме лично, он сможет обратиться к участникам торжественного мероприятия по видео.
Big week next week when the American Embassy in Israel will be moved to Jerusalem. Congratulations to all!