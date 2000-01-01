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Фридман:Трамп записал поздравление к открытию посольства | Фото:12.05 09:49   MIGnews.com

Фридман:Трамп записал поздравление к открытию посольства

Посол США в Израиле Дэвид Фридман уведомил в пятницу, что 14 мая на церемонии открытия американского посольства в Иерусалитме будет продемонстрирована видеозапись поздравления Дональда Трампа.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает The Times of Israel.

"Мы так взволнованы, поскольку это историческое событие и для Израиля и для Америки", - написал Фридман на своей странице в Facebook.

По его словам, церемония, которая состоится в понедельник, станет "великим и вдохновляющим событием".

Посол также подчеркнул, что Вашингтон не будут требовать от Израиля каких-то уступок в обмен на перевод американского посольства в Иерусалим. По его словам, этот шаг, в первую очередь, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, поэтому от Израиля ничего не потребуется.

Уточняется, что на церемонию открытия посольства в Иерусалим прибудут более 100 гостей из США, в числе которых будет много конгрессменов и сенаторов.

Чиновники говорят, что американская делегация не планирует встречаться с какими-либо палестинскими официальными лицами во время их визита.

Напомним, накануне глава Белого дома передал, что хоть он и не появится на открытии посольства в Иерусалиме лично, он сможет обратиться к участникам торжественного мероприятия по видео.



Лидер США пообещал записать видеообращение, которое доставят в Израиль члены делегации и покажут народу в понедельник, 14 мая.

"Мы очень гордимся тем фактом, что мы имеем возможность открыть посольство, как любит говорить президент, "досрочно и в рамках бюджета"", - добавили представители администрации США.

Отметим, что на следующий день в столицей Израиля откроется посольства Гватемалы, а еще через неделю – посольство Парагвая.
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