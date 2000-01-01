12.05 16:38 MIGnews.com

"Атака "Хизбаллы" - это провозглашение войны Ливаном"

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Поскольку результаты парламентских выборов в Ливане, на которых победила "Хизбалла", окончательно стерли какие-либо различия между этой террористической группировкой и государством, любая атака ливанских боевиков на Израиль должна рассматриваться как объявление Бейрутом войны, считает депутат Кнессета от "Кулану" Майкл Орен."Мы должны действовать на дипломатическое и правовое упреждение. Мы должны угрожать тем, что, если "Хизбалла" атакует Израиль, мы объявим войну Ливану", - пишет он в субботнем выпуске "Маарив".Сетуя в своей статье на то, что ЦАХАЛ не стал бомбить Ливан в ответ на атаки "Хизбаллы" в 2006 году, политик и журналист заявил: "не может быть никаких иллюзий насчет того, что любая война в XXI веке и в особенности война между Израилем и его врагами завершится не только на поле битвы, но и в международном уголовном суде в Гааге".Поэтому Орен считает "жизненно важным элементом нашей системы обороны", угрозы объявить Ливану войну в "юридическом и дипломатическом плане".