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`Атака `Хизбаллы` - это провозглашение войны Ливаном` 12.05 16:38   MIGnews.com

"Атака "Хизбаллы" - это провозглашение войны Ливаном"

Поскольку результаты парламентских выборов в Ливане, на которых победила "Хизбалла", окончательно стерли какие-либо различия между этой террористической группировкой и государством, любая атака ливанских боевиков на Израиль должна рассматриваться как объявление Бейрутом войны, считает депутат Кнессета от "Кулану" Майкл Орен.

"Мы должны действовать на дипломатическое и правовое упреждение. Мы должны угрожать тем, что, если "Хизбалла" атакует Израиль, мы объявим войну Ливану", - пишет он в субботнем выпуске "Маарив".

Сетуя в своей статье на то, что ЦАХАЛ не стал бомбить Ливан в ответ на атаки "Хизбаллы" в 2006 году, политик и журналист заявил: "не может быть никаких иллюзий насчет того, что любая война в XXI веке и в особенности война между Израилем и его врагами завершится не только на поле битвы, но и в международном уголовном суде в Гааге".

Поэтому Орен считает "жизненно важным элементом нашей системы обороны", угрозы объявить Ливану войну в "юридическом и дипломатическом плане".
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