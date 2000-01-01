12.05 16:17 MIGnews.com

Чехи, румыны и венгры не дали ЕС осудить Трампа за Израиль

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При поддержке Чехии и Румынии Венгрия заблокировала осуждение Евросоюзом решения президента США Дональда Трампа переместить из Тель-Авива в Иерусалима американское посольство в Израиле.Как сообщил телеведущий 10-го канала ИТВ Барак Равид, ссылаясь на свои источники среди израильских чиновников и европейских дипломатов, именно эти три страны заблокировали инициированное президентом Франции Эмманюэлем Макроном совместное заявление ЕС, которое должно было на международном уровне "пристыдить и изолировать" администрацию Трампа.Основные положения документа были посвящены палестино-израильскому конфликту и его решению:1) Иерусалим должен быть столицей обоих государств – и Израиля и будущей Палестины;2) окончательный статус Иерусалима должен обсуждаться и определяться только путем палестино-израильских переговоров;3) страны-члены ЕС не станут вслед за США перемещать свои посольства в Иерусалим.По словам источников Равида, демарш Праги, Бухареста и Будапешта вывел из себя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, поскольку эта стало свидетельством того, что Брюсселю все сложнее становится руководить странами альянса."Венгры не хотят гневить Трампа, а чехи и румыны вопреки позиции ЕС подумывают о перемещении своих посольств в Иерусалим. Вот так выглядит положение дел в сегодняшнем ЕС", - сказал источник израильтянам.