12.05 15:20 MIGnews.com

МИД ПА: Аббас и Путин не обсуждали закупку вооружений

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Глава МИД Палестинской автономии Рияд аль-Малики сообщил по итогам встречи председателя ПА Махмуда Аббаса и президента России Владимира Путина, что лидеры не обсуждали вопросы закупки вооружений. Напомним, что встреча Аббаса и Путина прошла накануне в четверг, 11 мая, в Сочи."Не говорили ни о чем, связанном с военной сферой, мы не обсуждали эту тему, так как сосредоточены на потребностях палестинского народа. Этот вопрос не в повестке дня", – заявил палестинский министр.По его словам, Аббас и Путин обсуждали закупки пшеницы и совместные проекты в импорте, в сфере фармацевтики и сельского хозяйства."Обсуждали ввоз сельскохозяйственных продуктов на рынки РФ и ЕАЭС, птицы и мяса, а также обсуждали возможность покупки у РФ нефти", – пояснил аль-Малики.