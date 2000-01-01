12.04 23:23 MIGnews.com

Эдельштейн поблагодарил Россию за память о Холокосте

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Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн поблагодарил Россию за сохранение памяти о Холокосте, заявив, что "вещи двигаются в правильном и положительном направлении", а также напомнив, что в этом году 27 января в российских школах впервые были проведены специальные уроки, посвященные международному дню Холокоста."Будем надеяться, что и в федеральных календарях в будущем будет этот день отмечен", - сказал глава израильского парламента в ходе телемоста межу Кнессетом в Иерусалиме и Советом Федерации в Москве 11 апреля.Эдельштейн также поблагодарил свою коллегу, спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, за создание инициативной российско-израильской группы за инициативу по признанию победы над нацизмом всемирным наследием человечества.Перед телемостом членам Кнессета и Совета Федерации устроили синхронный премьерный показ российского фильма "Собибор" Константина Хабенского, посвященного восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году.