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Стратегические бомбардировщики вылетели с базы в Энгельсе 12.04 13:30   MIGnews.com

Стратегические бомбардировщики вылетели из базы в Энгельсе

По сообщениям в социальных сетях, два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два стратегических бомбардировщика Ту-160 вылетели с базы ВКС России в Энгельсе.

Бомбардировщики сопровождаются воздушными танкерами Ил-78 и истребителями Су-35.

Предполагается, что бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами, направляются в Сирию или на иранскую базу в Хамадан. Ранее Россия обратилась к Ирану с просьбой разрешить ей использование базы Хамадан.
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