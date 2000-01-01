Стратегические бомбардировщики вылетели из базы в Энгельсе
По сообщениям в социальных сетях, два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два стратегических бомбардировщика Ту-160 вылетели с базы ВКС России в Энгельсе.
Бомбардировщики сопровождаются воздушными танкерами Ил-78 и истребителями Су-35.
Предполагается, что бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами, направляются в Сирию или на иранскую базу в Хамадан. Ранее Россия обратилась к Ирану с просьбой разрешить ей использование базы Хамадан.