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Нетаниягу: чрезвычайное правительство национального единства | Фото:12.03 20:54   MIGnews.com

Нетаниягу: чрезвычайное правительство национального единства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал к созданию чрезвычайного правительства национального единства для решения проблемы кризиса коронавируса. Об это сообщает JP.

На пресс-конференции в Иерусалиме Нетаниягу призвал "отложить политику в сторону" и "сосредоточить внимание только на здоровье и жизни граждан Израиля".

Ранее сообщалось, что министр обороны Нафтали Беннетт призвал председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца присоединиться к чрезвычайному правительству национального единства во главе с премьер-министром Нетаниягу в ответ на вспышку коронавируса.

"Граждане Израиля, это чрезвычайная ситуация, и в это время необходимо национальное чрезвычайное правительство во главе с Нетаниягу. Единство сейчас - аргументы позже", - написал Беннетт.


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