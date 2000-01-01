12.03 16:00 MIGnews.com

Следователи боятся перекрестного допроса Биби

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Корреспондент второго канала по делам полиции Моше Нисенбойм прокомментировал распространившиеся в израильской прессе слухи о возможности перекрестного допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу с одним из завербованных полицией государственных свидетелей.По данным Нисенбойма, полиция может устроить перекрестный допрос Нира Хефеца и Сары Нетаниягу, но исключает возможность перекрестного допроса с участием самого Биби. Полиция объясняет, что смысл проведения подобного мероприятия существует только в том случае, если вероятность того, что подозреваемый, перед лицом излагаемых государственным свидетелем фактов сломается и признается в содеянном. В случае с Нетаниягу шансы на это “чрезвычайно малы”, признают полицейские следователи.Нисенбойм также сообщил о том, что полиция не намерена пытаться завербовать владельца контрольного пакета Безека Шауля Эловича в качестве государственного свидетеля.Нисенбойм также развеял эйфорию, возникшую в среде медийного мейнстрима в связи с вербовкой “золотого свидетеля” Нира Хефеца. Полиция вынуждена констатировать, что признать “дело 4000” закрытым делом о взяточничестве, опираясь на собранные материалы и показания Хефеца она все еще не в состоянии. Причиной является очевидный дисбаланс между тем, что премьер якобы “дал” Эловичу (миллиард шекелей в виде различных преференций и налоговых послаблений) итого, что он получил взамен (пару доброжелательных статей о Саре Нетаниягу на портале walla). Нисенбойм говорит: “Прийти в суд и настаивать на обвинении во взяточничестве на основании благоприятного освещения в прессе - нечто, не имеющее легального прецедента”.Тем не менее следователи не теряют оптимизма, и надеются хоть что-то выжать из расследования против Нетаниягу. На следующей неделе они намерены допросить еще одного “важного свидетеля” - бывшего домработника резиденции премьер-министра Мани Нафтали.