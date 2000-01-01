"Когда эпоха Биби закончится, мы возглавим правительство"
Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") принял участие в 15 ежегодной конференции в Иерусалиме в понедельник, 12 февраля. После мероприятия министр дал интервью корреспонденту Второго канала израильского ТВ.
Лидер фракции "Еврейский дом" затронул вопрос иранской угрозы и терроризма.
"Вместо того, чтобы иметь дело с "Хизбаллой" и другими террористическими организациями, нам нужно иметь дело с головой змеи – Ираном. Непостижимо, что наши солдаты сражаются в Саджие с проиранскими группировками, а их правители спокойно сидят в Тегеране", - цитирует Аруц Шева слова Беннета.
Министр добавил:
"Это еще не официальное мнение кабинета, но я предполагаю, что через несколько месяцев все будут думать так же, как и я. Я не могу вдаваться в подробности, но немыслимо, что мы продолжаем общаться с их представителями".
Также в интервью Беннет объяснил важность присутствия его партии в нынешней коалиции.
"Мы являемся основой этого правительства, и мы очень влиятельны. После того, как эпоха премьер-министра Биньямина Нетаниягу закончится, я намерен возглавить страну. До 2013 года Нетаниягу верил в решение на основе двух государств, а теперь его политика изменилась".
Комментируя расследования против главы правительства, Беннет сказал, что он "надеется, что правительство не рухнет".