Шейх Раад Салах требует штрафовать за разговоры на иврите
Шейх Раад Салах, глава Северного Крыла Исламского Движения Израиля, только что вышедший из заключения, инициировал “кампанию бойкота” иврита.
Салах, в войне за умы молодого поколения израильских арабов, стремится полностью отсечь их от израильского общества, и присоединить их к палестинцам. Он призывает молодежь “вернутся к корням” и к “арабской идентичности” - и говорить только на родном языке.
Салах призвал местные советы арабских городов и деревень “ввести штраф в размере 10 шекелей для любого, кто говорит на иврите, или на любом другом языке, кроме арабского”.
Собранные на штрафах средства пойдут “на пропаганду и развитие арабского языка”.