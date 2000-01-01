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Шейх Раад Салах требует штрафовать за разговоры на иврите 12.02 13:49   MIGnews.com

Шейх Раад Салах требует штрафовать за разговоры на иврите

Шейх Раад Салах, глава Северного Крыла Исламского Движения Израиля, только что вышедший из заключения, инициировал “кампанию бойкота” иврита.

Салах, в войне за умы молодого поколения израильских арабов, стремится полностью отсечь их от израильского общества, и присоединить их к палестинцам. Он призывает молодежь “вернутся к корням” и к “арабской идентичности” - и говорить только на родном языке.

Салах призвал местные советы арабских городов и деревень “ввести штраф в размере 10 шекелей для любого, кто говорит на иврите, или на любом другом языке, кроме арабского”.

Собранные на штрафах средства пойдут “на пропаганду и развитие арабского языка”.
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