13.01 02:05 MIGnews.com

Штаты придумали, как отомстить Ираку за вывод своих войск

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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность лишения правительства Ирака доступа к банковскому счету, на котором хранятся средства от продажи нефти.Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде.Так, доход от продажи углеводородов Багдад хранит на счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, который и может попасть под блокировку, в случае если США все же придется вывести войска из Ирака.Соответствующее предупреждение от США якобы получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди еще 8 января. Неизвестно, сколько денег хранится на счету в Нью-Йорке, но предполагается, что их блокировка моет привести к кризису в финансовой системе Ирака.Ранее в 2015 году США уже блокировали иракский счет на несколько недель из-за подозрений, что деньги оттуда направляются в банки Ирана и на счета группировки "Исламское государство".В Госдепартаменте США подчеркнули, что не собираются обсуждать с Багдадом вывод американских войск из Ирака, но готовы укрепить стратегическое партнерство между двумя странами.