12.01 11:23 MIGnews.com

Ликуд в последний миг подал в суд на юридического советника

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу проинструктировал всех министров о том, что они не могут покидать страну до проведения пленарного заседания Кнессета на котором будет обсуждаться создание комиссии по иммунитету премьер-министра.Соответствующие директивы даны всем министрам от всех фракций. Одновременно, Ликуд подал петицию в БАГАЦ против юридического советника Кнессета Эли Инона. Ликуд утверждает, что Инон находится “ в серьезном конфликте интересов” со всем, что имеет отношение к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Ликуд требует, чтобы Инон не публиковал своего мнения о создании комиссии по иммунитету Нетаниягу.Спикер Кнессета Юли Эдельштейн проведет пресс-конференцию с заявлением относительно мнения юридического советника Эои Инона о возможности формирования комиссии по иммунитету нынешним составом Кнессета. Мнение должно быть обнародовано 12 января.12-й канал израильского ТВ сообщает, что затягивание с созданием комиссии по иммунитету откладывает на более поздний срок судебное разбирательство дел Нетаниягу.По сообщению политического корреспондента телеканала КАН Йоава Карковского, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уверен в том, что юридический советник правительства Эяль Инон “завербован” судебной системой и целенаправленно действует против него.Нетаниягу якобы заявил своему ближайшему окружению: Эяль Инон был завербован юридическими и политическими фигурами для кампании против Биби”.Инон был близок к тому, чтобы самоустраниться от решения по неприкосновенности Нетаниягу, но изменил свое решение после того, как ему позвонили из офиса юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт, однако, издал юридическое мнение, в котором сообщает: “Речь не идет о существенных показаниях в этих делах, и, в любом случае, не было возможности предотвратить работу над обвинительными заключениями Амит Мерари. Имя юридического советника Кнессета Эяля Инона включено в список свидетелей обвинения из-за меморандума, в котором говорится о том, что премьер-министр проводил с ним консультации по рутинным вопросам”.В заявлении Ликуда, между тем говорится: “После того, как выяснилось, что супруга Инона была одним из составителей обвинительного заключения, теперь выяснилось, что и он сам является свидетелем по делу Нетаниягу. Эяль Инон и его супруга находятся в серьезном конфликте интересов и должны самоустраниться от участия в работе над этими делами”.Партия Демократический лагерь прокомментировала петицию в БАГАЦ, поданную главой фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоаром.Демократический лагерь заявил, что юридический советник Кнессета Эяль Инон “подвергся мафиозному преследованию” с тем, чтобы “спасти главу правительства от суда”.В заявлении Демократического лагеря говорится: “Настала пора устранить эту мафию”.